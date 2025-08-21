«Воспитатели не знают, как с ней общаться»: россиянка устроила драку в детском саду из-за замечания

В Подмосковье женщина устроила драку в детском саду после замечания родительницы. Взрослые обратили внимание на то, что мать оскорбляла дочь матом.

О случившемся сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Утром женщина привела дочь в сад и обругала ее нецензурной бранью во время переодевания. Другие родители сделали замечание, после чего россиянка избила одну из них зонтом.

Пострадавшая обратилась в полицию, она зафиксировала побои. Родители готовят коллективную жалобу в ПДН.

Они рассказали, что это не первый случай, когда родители страдают от рук женщины, однако ни опека, ни полиция не предпринимала мер. Однажды родительница избила воспитателя – матери не понравилось, что дочь приобняла ее.

«Ее воспитатели очень боятся. Они не знают как с ней общаться, когда она приводит и отводит ребенка», - сказали родители.

Ранее сообщалось, что у москвички обобрали сына в роддоме и поместили в соцучреждение. Известно, что в прошлом у женщины диагностировали шизофрению.