Главный «Зенита» Сергей Семак помог прохожему с эпилепсией в Петербурге

В Санкт-Петербурге главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак помог прохожему, у которого случился приступ эпилепсии.

8 июля на Выборгской набережной у одного из прохожих случился приступ эпилепсии. Ему начали помогать двое мужчин, которые знали, как действовать в таких ситуациях, и к ним присоединился Сергей Семак.

«А немного позже к нам подошёл ещё один мужчина, и по голосу я его узнал, ведь это был Сергей Богданович», — рассказал один из подписчиков Telegram-канала «Журнал Зенитовца».

Они втроем привели мужчину в чувства и дождались, пока он более-менее очнется. Позже один из прохожих уехал, а заслуженный мастер спорта остался с пострадавшим ждать скорую помощь.

Сергей Семак возглавляет клуб «Зенит» с 2018 года.

Ранее мы писали, что погибла мать девочки, которую удочерили Сергей Семак с женой Анной. Женщина сгорела заживо в собственном доме.