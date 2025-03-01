Сгорела заживо в собственном доме: мать девочки, которую удочерил тренер «Зенита» Семак, погибла

Пожар унес жизнь женщины, чья дочь оказалась в семье главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Бывший футболист удочерил девочку и занимается вместе с супругой Анной ее воспитанием.

Трагичной новостью поделилась в своих социальных сетях жена Семака. Анна написала пост, который посвятила случившемся. Она указала, что биологическую маму ее приемной дочери подкосила недавняя смерть супруга. Женщина «покатилась по наклонной» и ушла следом за ним. Семья, по словам Анны, была пьющая и неблагополучной.

«Надя была простой, слабохарактерной, но доброй женщиной. Мы изредка общались, я всегда относилась к ней с теплом и благодарностью», — отметила в публикации жена Семака.

Также Анна написала, что ее приемная дочь ничего не почувствовала после смерти биологической матери. Девочка сама ей об этом сказала.

Ранее сообщалось, что в инфекционной больнице Москвы один из пациентов погиб из-за пожара. Мужчина курил в постели.