Названо имя самого популярного российского спортсмена

Хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», стал главной медийной личностью российского спорта в 2024 году. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на рейтинг «Спорт-Экспресс».

Список, включающий в себя 50 имен, формировался на основе частотности упоминания того или иного человека в СМИ и соцсетях. Популярность Овечкина вполне объяснима — фанаты надеются, что уже в этом сезоне он побьет рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки и рекордсменом по количеству забитых в лиге шайб.

Помимо Овечкина в топ самых популярных спортсменов вошли также футболист Александр Мостовой, боец UFC Ислам Махачев и главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Недавно аналитики НХЛ заявили, что Овечкин может побить рекорд Гретцки уже 3 апреля. Позднее дата была скорректирована на 16 число того же месяца.