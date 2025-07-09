«Главное, чтобы меня не убили»: Овечкин прокомментировал предстоящий «Матч года»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с юмором прокомментировал свое участие в предстоящем благотворительном «Матче года». Он высказался об этом фразой «главное, чтобы меня не убили». Его слова цитирует ИА Регнум.

«Я только из Турции прилетел. Самое главное, чтобы меня не убили. Будем осторожно, плавно играть», — сказал он на пресс-конференции.

Матч пройдет 13 июля на «ЦСКА Арене» в Москве. В нем примут участие ведущие российские игроки НХЛ, включая Артемия Панарина, Михаила Сергачева, Кирилла Капризова, Андрея Василевского, Сергея Бобровского и Илью Ковальчука.

Со стороны КХЛ в игре сыграют Александр Радулов, Вадим Шипачев, Владимир Ткачев, Никита Нестеров, Илья Набоков и другие звезды лиги.

Мероприятие обещает стать ярким событием в мире хоккея, собрав на одном льду лучших игроков двух континентов.

Ранее мы писали о том, что Овечкин потратил на отдых в Турции больше восьми миллионов рублей. Он снял виллу, но с радостью общался с другими отдыхающими на пляже.