«Это было просто гениально»: Киркоров опоздал на концерт в Кремле из-за матча с Овечкиным

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» забил 895-ю шайбу, став лучшим бомбардиром в истории НХЛ. Матч с его участием смотрел король поп-эстрады Филипп Киркоров. Экс-супруг Примадонны признался, что из-за этого даже немного опоздал на юбилейный концерт Александра Буйнова в Кремле.

6 апреля Буйнов устроил в Государственном Кремлевском дворце концерт в честь своего 75-летия. В нем приняли участие многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров.

Правда, народный артист немного опоздал на концерт, так как смотрел матч с участием Овечкина.

«Смотрел матч, как он забил эту шайбу, только что — буквально час назад. Это было просто гениально», — заявил певец в разговоре с ТАСС.

Артист поздравил Александра с установлением личного рекорда и отметил, что хоккеист является его большим другом.

До завершения регулярного сезона команда «Вашингтон Кэпиталз» проведет еще пять матчей. Всего Овечкин забил 42 шайбы в 61 сыгранной игре.

Ранее жена Александра Овечкина призналась, что нынешний президент США Дональд Трамп является фанатом ее мужа.