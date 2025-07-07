«Это норма. Я чувствую симпатию»: Отар Кушанашвили поддержал Федора Смолова после драки в «Кофемании»

Отар Кушанашвили публично поддержал Федора Смолова, устроившего драку в московском ресторане «Кофемания». В своем Telegram-канале журналист заявил, что испытывает симпатию к людям, способным проявлять эмоции у всех на виду.

Телеведущий признался, что тепло относится к дружелюбным людям, но при этом не осуждает их за проявление негатива и жесткости на публике. В качестве примера Отар Кушанашвили привел Артема Дзюбу и Леонида Слуцкого, к которым он «чувствует симпатию».

«Я обожаю людей дружелюбных, исполненных эмпатии, чуждых злобе, которая губит, кажется, половину возлюбленного Отечества. По нынешним временам быть добрым — это вовсе не отменяет крепости кулаков на случай столкновения с силами инфернального зла — и приветливым считается чуть ли не высшим пилотажем нейропластичности. А вот, например, для меня, Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого — это норма. Я чувствую симпатию к этим людям», — заявил шоумен.

По словам журналиста, он хотел бы держаться ближе к таким людям в мире, где «невменяемость на каждом шагу уже никого не удивляет».

Напомним, инцидент произошел 28 мая в «Кофемании» в Москве. На появившемся в Сети видео видно, как Федор Смолов сначала на повышенных тонах разговаривал с двумя мужчинами, а затем ударил обоих. Как выяснилось позднее, футболиста шантажировали: его просили заплатить 1 млн рублей, чтобы кадры не попали в Сеть. Однако затем сумма увеличилась до 20 млн, и спортсмен отказался платить вымогателям. В результате скандальный ролик стал распространяться по соцсетям.

Ранее жена Федора Смолова заступилась за футболиста после драки в «Кофемании»: «Он никогда не был агрессивен к своей семье и окружающим».