Футболист Вячеслав Малафеев стал отцом в четвертый раз. Об этом стало известно из соцсетей.

Вячеслав Малафеев опубликовал в личном блоге фото вместе с женой и новорожденным ребенком из родильного отделения. У пары появился на свет мальчик, которого назвали Александром.

«Александр Малафеев, добро пожаловать, чемпион! 15.08.2025», — подписал снимок отец.

В комментариях подписчики поздравили семью футболиста с пополнением: «Ура! Спокойных вам ночей», «Растите здоровыми и счастливыми», «Здоровья малышу, поздравляем!».

Напомним, ребенка Малафееву родила его третья супруга, 24-летняя гимнастка Ангелина Шкатова. Для девушки это первый ребенок, а вот у футболиста есть еще трое детей от двух предыдущих браков.

