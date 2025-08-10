Жена Тимура Хайдарова не смогла вспомнить, сколько детей родила. Об этом стало известно из соцсетей.

Светлана Сильваши выложила в личном блоге видео, в котором поговорила с мужем Тимуром Хайдаровым о пластической операции, которую он сделал для нее. Супруга хирурга спросила, не жаль ли ему было оперировать ее. При этом, когда она задавала вопрос, Сильваши не смогла вспомнить, сколько детей она родила.

«Я же все-таки жена ваша, мама двоих детей», — начала она.

Впрочем, Хайдаров тут же поправил ее:

«Троих детей, троих собак», — заявил он.

Комментаторы тут же обратили внимание на ошибку Сильваши и раскритиковали ее: «Я правильно понимаю, что жена Хайдарова не знает, скольких детей родила?», «Про детей прям оговорка по Фрейду. Это говорит о том, что родила и забыла про них».

Ранее мы писали о том, что ИП пластического хирурга Тимура Хайдарова не имеет отношения к медицине.