Футболист Артем Дзюба устроил драку с актером Павлом Поповым на мероприятии. Об этом сообщает Super.ru.

Источник публикует кадры потасовки.

По его информации, Дзюба и Попов встретились на мероприятии и начали подкалывать друг друга. Попов спросил у футболиста: «Может, видосы свои покажешь?»

В какой-то момент в ход пошли руки, мужчин растащили присутствующие. Что именно произошло, не уточняется.

Ранее Дзюба высказался о возможном поединке с футболистом Федором Смоловым. Спортсмен уверен, что выиграл бы бой в первом раунде и у соперника не было бы шансов.

До этого Смолов вступил в конфликт с двумя мужчинами в кафе в центре Москвы. За драку ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы.