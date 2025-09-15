«Всем очевидно, кто бы выиграл»: Артем Дзюба высказался о возможном поединке с Федором Смоловым

Российский футболист Артем Дзюба заявил, что легко побил бы оскандалившегося после драки в «Кофемании» Федора Смолова. В беседе с «Матч ТВ» нападающего тольяттинского «Акрона» спросили о возможном поединке.

«Я думаю, что это нереально. Но если бы это произошло, мне кажется, всем очевидно, кто бы выиграл бой в первом раунде. Это было бы без шансов для него», — сказал спортсмен.

Недавно стало известно, что за драку в кафе футболисту Федорову Смолову может грозить до пяти лет лишения свободы. В мае 2025 года 35-летний нападающий вступил конфликт с двумя мужчинами в центре Москвы.

На видео из «Кофемании», сделанном в тот день, видно, что футболист подошел к мужчинам, с которыми у него произошел разговор. Когда Смолов уже собирался уходить, он резко развернулся и ударил одного из мужчин. Тогда Дзюба также пошутил над коллегой, сказав, что Смолов «даже здесь промахнулся».

