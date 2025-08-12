ФНС заблокировала счета хоккеиста Александра Овечкина из-за проблем с ИП

Хоккеисту Александру Овечкину заблокировали счета. ФНС приостановила финансовые операции из-за ИП спортсмена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

По данным источника, за Овечкиным числится бизнес по продаже мерча. Однако с 2023 года хоккеист перестал заниматься торговлей, не закрыв ИП. По закону Александр должен был присылать декларации в налоговую, но не делал этого, поэтому ему начали блокировать счета. Последний запрет на пользование средствами был принят в конце июля 2025 года.

Отмечается, что никаких долгов за спортсменом не числится. Сам Овечкин новости о блокировке счетов пока не прокомментировал.

Напомним, что Александр Овечкин с семьей на данный момент проживает в США из-за контракта хоккеиста с «Вашингтон Кэпиталз». Но, как рассказала жена спортсмена, после истечения срока договора они планируют переехать обратно в Россию и остаться навсегда.

