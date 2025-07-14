39-летнему Александру Овечкину подарили машину в честь рекорда в НХЛ. Об этом сообщает Kp.ru.

Перед «Матчем года» состоялось чествование Александра Овечкина, установившего рекорд в НХЛ. Хоккеист появился последним из всех участников матча. Сначала на экранах показали его рекордную шайбу, затем на площадку вывезли автомобиль, который стал подарком Александру. По информации источника, Овечкин растерялся от повышенного внимания и не сразу отреагировал на подарок.

Отмечается, что на стадионе не было свободных мест. Матч посетили не только поклонники хоккея, но и звезды шоу-бизнеса. На трибунах были замечены Яна Рудковская с Евгением Плющенко и сыном Александром, Юлия Ефимова, Александр Мостовой.

На льду оказались и сыновья Овечкина Сергей и Илья, которые пытались влиться в игру. Но в результате отец загнал их за борт.

Ранее Александр Овечкин комментировал «Матч года» фразой «главное, чтобы меня не убили». Подробности читайте в этой новости.

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