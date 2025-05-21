Впервые поцеловались на публике: Пересильд и Дмитриенко рассекретили роман

Актриса Анна Пересильд и певец Ваня Дмитриенко рассекретили роман в день рождения звезды «Слова пацана». На празднике артисты впервые публично поцеловались. Об этом сообщает Super.ru.

Мероприятие по случаю 16-летия Анны прошло в одном из ресторанов Москвы. Корреспондент смог заснять именинницу в объятиях Дмитриенко, когда они вышли на улицу. Знаменитости стояли, держась за руки, а затем поцеловались.

Отметим, что сами Пересильд и Дмитриенко пока кадры никак не прокомментировали. До этого они всячески опровергали слухи о романе. Анна неоднократно подчеркивала — они с Ваней просто хорошо поработали над клипом и после этого стали друзьями. При этом актриса делилась, что даже если у нее появится возлюбленный, она не будет об этом рассказывать.

Скрывать личную жизнь она решила после прошлых отношений с Ярославом Могильниковым. Актер разбил сердце Пересильд, и она открыто страдала из-за этого в соцсетях. После расставания они не общаются.

Ранее Анна Пересильд в день рождения призналась парню в любви.