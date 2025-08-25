22-летняя беременная Алена Косторная поменяла фамилию

Фигуристка Алена Косторная призналась, что сменила фамилию. Теперь она Алена Косторная-Куница. По словам спортсменки, решение она приняла из-за будущего ребенка.

Заявление беременная фигуристка сделала в личном блоге. Она отметила, что хотела одну фамилию с сыном. Но и полностью расставаться с «Косторной» она была не готова, поэтому выбрала двойную фамилию.

«Фамилия у меня теперь двойная, как я и планировала. Потому что всё-таки клуб у нас называется "Team Косторная-Куница". Поэтому частичка Алены Косторной всегда и везде будет с нами. Поменяла, потому что, я считаю, что у меня и моего ребенка должна быть хоть какая-то общая часть в фамилии», - поделилась Алена.

Напомним, что супругом фигуристки является коллега Георгий Куница. Они поженились в 2023 году. О беременности супруги сообщили в апреле 2025 года. Они устроили гендер-пати и узнали, что у них родится мальчик.

Ранее Алена Косторная вышла на лед на последних сроках беременности.