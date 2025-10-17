Фигуристка Александра Трусова обвенчалась и крестила сына от Макара Игнатова. Об этом стало известно из соцсетей.

21-летняя призерка Олимпийских игр Александра Трусова сообщила о радостной новости — она отправилась вместе с супругом Макаром Игнатовым на крещение сына Михаила.

Кроме того, супруги обвенчались в церкви. На кадрах, которые выложила фигуристка, видны свидетельства о крещении и венчании.

«Не могли пропустить 17 число. У нас сегодня два важных мероприятия», — рассказала она.

В комментариях поклонники поздравили супругов: «Это большое, прекрасное и очень радостное событие!», «Дай вам Бог счастья и здоровья!», «Сыну здоровья, счастья, чтобы рос хорошим мальчиком и радовал родителей».

