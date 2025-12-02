Фигурист Дмитрий Соловьев не стал знакомить жену Дину Аверину с 15-летним сыном

Фигурист Дмитрий Соловьев признался, что, несмотря на прошедшую свадьбу с гимнасткой Диной Авериной, он так и не познакомил жену со своим сыном. Спортсмен считает, что у него еще будет подходящее время. Об этом он рассказал WomanHit.ru.

От предыдущих отношений у Дмитрия есть 15-летний сын Александр. Даже после ухода из семьи фигурист продолжает поддерживать хорошее общение с наследником. Но по какой-то причине пока не знакомит мальчика с новой мачехой.

«Их знакомство еще впереди. Пока он активно переживает свое тинейджерство — ростом с меня стал, профессионально занимается хоккеем, увлекся квадроциклами. На прошлой неделе мы встречались», - поделился Дмитрий.

Зато родители фигуриста хорошо приняли его новую жену. По словам Соловьева, у него очень закрытая мама, но к Дине она сразу была расположена. Сейчас женщина очень тепло относится к невестке, интересуется ее делами и передает приветы.

