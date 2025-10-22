«Открылись новые чувства»: Дина Аверина призналась, что муж очень переживает за нее
Обладательница серебряной медали Олимпийский игр по художественной гимнастике Дина Аверина посетила закрытый показ шоу «Форт. Возвращение легенды» и призналась, что узнала мужа, фигуриста Дмитрия Соловьева с новой стороны. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
«Открылись новые чувства, которых раньше мы не испытывали. Дима очень ранимый, но не показывает это людям», — разоткровенничалась Дина.
Гимнастка также призналась, что что муж очень переживает и боится за нее, старается максимально опекать.
«Он боится, вдруг со мной что-то не так, даже если со мной все хорошо, он очень переживает», — отметила Дина.
По ее словам, эти качества Дмитрия стали для нее открытием во время участия в проекте телеканала «Пятница!».
Напомним, в 2025 году гимнастка вышла замуж за фигуриста Дмитрия Соловьева. Супруги сблизились во время участия в шоу «Ледниковый период». По словам Дины, после свадьбы у нее изменились приоритеты: если раньше Аверина делала акцент на карьере, то теперь она сосредоточена на семье и мечтает о рождении ребенка.
Ранее Дина Аверина призналась, что сложно заводит друзей.