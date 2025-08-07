Евгения Медведева рассказала, как изменилась в отношениях с Гайнутдиновым

Евгения Медведева рассказала, как изменилась в отношениях с Ильдаром Гайнутдиновым. Фигуристка поделилась подробностями личной жизни с «7Дней.ru».

Евгения Медведева перестала скрывать отношения с Ильдаром, с которым выступала в танцевальном проекте. По словам фигуристки, после встречи с избранником у нее стало больше мотивации работать над собой. Раньше Евгения увлекалась трендами и не знала, что ее интересует на самом деле. Однако благодаря возлюбленному она прониклась музеями, выставками и начала следить за здоровьем.

«Я чувствую, что человек меня любит, и начинаю любить себя еще больше. У меня появляются силы, я хочу что-то делать, хочу работать над собой. Например, тщательнее следить за своим здоровьем. Я начала искусством интересоваться», — рассказала фигуристка.

Евгения вспомнила, как, находясь на гастролях с Ильдаром в Италии, обошла все музеи. За один день она увидела картины Микеланджело и Пизанскую башню.

По словам Ильдара, Медведева также на него повлияла.

«Я стал лучше. Эти отношения и на мое творчество повлияли очень сильно. Появились новые краски, новые мысли. Стал сильней и увереннее, когда работаю на сцене», — резюмировал танцор.

