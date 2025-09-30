Лицо зажило, отеки ушли: как выглядит Евгений Плющенко спустя три месяца после пластики

Фигурист Евгений Плющенко показал поклонникам результат своей пластической операции. Хирургическое вмешательство было еще в июне, поэтому сейчас лицо 42-летнего спортсмена полностью восстановилось.

Летом этого года Евгений удивил фанатов, когда решился на перемены во внешности. На изменения его уговорил звездный хирург Тимур Хайдаров. Причем пластика Плющенко стала сюрпризом не только для его аудитории, но и для жены Яны Рудковской. Продюсер делилась, что муж с ней не посоветовался и просто сам лег на операцию.

Сразу после вмешательства спортсмен получил немало критики. Поклонники были недовольны тем, как он выглядел. Однако спустя три месяца возмущения стихли. Дело в том, что Евгений завершил восстановление, и теперь пластика менее заметна. Например, ушли отеки. Лицо вблизи фигурист показал в личном блоге после тренировки по теннису.