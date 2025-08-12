«Эту недонацию ненавидит весь мир!»: жена украинского футболиста «ПСЖ» сравнила россиян с террористами

Жена перешедшего во французский клуб «ПСЖ» украинского футболиста Ильи Забарного Ангелина написала уничижительный пост про россиян.

Забарная опубликовала фото с пляжа, на котором убрала попавших в кадр россиян. Пост она дополнила провокационной фразой: «Жаль, что их так же легко нельзя стереть с планеты навсегда». При этом комментарии к публикации девушка отключила. Но на этом Ангелина не остановилась.

«Божечки, как мусор обиделся. Истина одна — эту недонацию ненавидит весь мир!», — написала жена Ильи, сравнив россиян с террористами, которые, по ее мнению, «не имеют права на существование и хорошее отношение».

Скандальный пост появился в Telegram канале Ангелины буквально 10 дней назад, 2 августа. Забарный 12 августа официально стал игроком парижского клуба, за который выступает также российский вратарь Матвей Сафонов. Ходили слухи, что Сафонову придется покинуть «ПСЖ» из-за прихода Ильи — якобы украинцу пообещали, что в команде нет российских футболистов. Однако позже эти слухи были опровергнуты: Матвей продолжит играть за «ПСЖ».

Ранее мы писали, что Польша депортирует свыше 57 украинцев из-за флага бандеровцев на концерте Макса Коржа.