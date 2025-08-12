Украинцев депортируют из Польши после демонстрации бандеровского флага на концерте Макса Коржа

Польша депортирует из страны 57 граждан Украины и шесть белорусов после демонстрации флага ОУН-УПА* (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) на концерте рэп-исполнителя Макса Коржа. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Дональд Туск.

О решении депортировать граждан Украины и Беларуси Туск рассказал во время заседания правительства Польши. Премьер-министр отметил, что суды оперативно отреагировали на случившееся — в некоторых случаях были назначены соответствующие наказания, приводит его слова Rzeczpospolita.

Концерт белорусского артиста прошел 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве. Как рассказали очевидцы, украинцы показывали бандеровский флаг и СС, что возмутило граждан и местных политиков. Некоторые из них также портили чужое имущество, прыгали по сидениям в вагоне метро, устраивали беспорядки на стадионе и травмировали нескольких сотрудников охраны.

Макс Корж обрел большую популярность в России в 2010-х благодаря трекам «Небо поможет нам», «Жить в кайф», «Малиновый закат» и другим. В 2022 году осудил спецоперацию на Украине и выпустил песню в поддержку Киева. После рэпер отменил концерты в России, а затем покинул Беларусь из-за проблем с властями страны.

Ранее стало известно, что музыкант живет в Европе, но при этом по-прежнему имеет бизнес в Москве.

