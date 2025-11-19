«Это же вообще ужас»: Алину Загитову вновь сравнили с Медведевой и раскритиковали в прямом эфире

Елена Вайцеховская раскритиковала Алину Загитову, не зная, что идет прямой эфир. Инцидент произошел на шоу «Вне игры».

Собеседник журналистки рассказал об эфире с участием Евгении Медведевой. По его словам, шоу получилось интересным. Елена согласилась с мнением оппонента, заявив, что фигуристка уверенно чувствует себя в кадре, и отметила ее речь. По мнению журналистки, Медведева — «самая крутая» ученица Этери Тутберидзе, чьи преимущества видны на фоне Алины Загитовой.

«Женька — молодец! Она классно говорит, она классно чувствует собеседника. Из всех девочек Этери она самая крутая. Не Алина — сиди, я сам открою. Это же вообще ужас», — высказалась Елена.

Судя по всему, журналистка не знала о записи эфира. Однако ее собеседник считает, что «ничего страшного» не произошло.

«Ты имей в виду, что мы в эфире, если что. Но я тебя понимаю. У нас видео идет. Но ничего страшного», — заявил он.

Сама Загитова не реагировала на критику.

