Евгения Медведева выходит замуж за 24-летнего танцовщика Ильдара Гайнутдинова

Фигуристка Евгения Медведева выходит замуж за танцовщика Ильдара Гайнутдинова. 25-летняя спортсменка поделилась кадрами с помолвки в личном блоге.

24-летний Ильдар сделал предложение Евгении 7 ноября. Для романтического события он арендовал ресторан с видом на Красную площадь и в торжественной обстановке преподнес возлюбленной кольцо Cartier.

Встав на одно колено, Гайнутдинов произнес: «Я хочу пообещать тебе, что я всегда буду рядом и никогда тебя не отдам».

На опубликованном видео Медведева бросилась в объятия любимого и сказала заветное: «Да».

«07.11.2025», — подписала Евгения видеоролик.

Напомним, Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов стали партнерами на шоу «Звездные танцы». Пара подтвердила свои отношения только в начале июля 2025 года, а спустя пять месяцев приняла решение связать свои судьбы узами брака. По некоторым данным, ради Ильдара Евгения рассталась с фигуристом Дмитрием Чигиревым, которого называла идеальным мужчиной. На сегодняшний день он продолжает спортивную карьеру и выступает в паре за Узбекистан.

Ранее сообщалось, что бывший возлюбленный Евгении Медведевой женился. Дмитрий Чигирев взял в жены хореографа академии Татьяны Навки.