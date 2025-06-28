«Ты издеваешься?»: дочь Филиппа Киркорова сорвалась из-за скандального поведения отца на публике

Дочь Филиппа Киркорова пострадала из-за скандального поведения отца. В личном блоге Алла-Виктория не выдержала очередной волны хейта и сорвалась на одного из подписчиков: «Ты издеваешься?»

Недавний скандальный поцелуй Филиппа Киркорова с Ольгой Бузовой на публике негативно отразился не только на репутации самого певца, но и на его несовершеннолетних детях. Шквал критики коснулся и 13-летней дочери артиста, которая ведет свой блог в Сети. Алла-Виктория, которая уже не в первый раз сталкивается с хейтом из-за поведения отца, пострадала и в этот раз.

«Готовься к свадьбе отца с Ольгой Бузовой», «Интересно, какой мачехой будет Бузова?», «Как тебе видео? Папаша явно не в себе», «А дома он себя так же ведет?», «Родителей не выбирают, но тут явно стоит задуматься», — пишут под постами дочери Филиппа Киркорова.

Изначально девочка с юмором реагировала на язвительные комментарии, а на один из них ответила: «Смешно». Однако после очередного вопроса Алла-Виктория все же не выдержала и потребовала не донимать ее из-за произошедшего.

«Ты издеваешься? Я много раз писала, что не надо мне об этом напоминать», — возмутилась звездная наследница.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал поведение Филиппа Киркорова на публике и призвал его «везде отменить»: «Он позорит звание народного артиста России».