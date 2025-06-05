«Это очень сложно»: жена Павла Буре тяжело переживает разлуку с 12-летним сыном

Жена хоккеиста Пала Буре Алина призналась, что скучает по 12-летнему сыну, который учится в Суворовском училище. Однако забирать ребенка оттуда она не планирует, так как ему нравится обучение. Об этом сообщает StarHit.

Наследник спортсмена принял решение строить военную карьеру в прошлом году. Он сдал все экзамены и поступил в Суворовское училище. Сейчас Павел не жалеет о своем выборе. Супруга хоккеиста призналась – сын учился во многих учреждениях, и ему есть с чем сравнивать.

«Я считаю, что в сегодняшние дни для мальчика очень важно получать образование в таком правильном месте», - рассказала мама мальчика Алина.

Женщина поделилась, что сильно скучает по сыну. Однако она не собирается вмешиваться в его жизнь. Если Павел решил, что будет учиться в Суворовском, то она не имеет права запрещать ему. Поэтому Алина довольствуется лишь разговорами по телефону с наследником.

«Я не привыкла, что его нет. Сепарация, когда твоему ребенку 12 лет, это очень сложно. Я, честно говоря, до сих пор адаптируюсь. Но это его выбор, и я должна его уважать», - отметила Алина.

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