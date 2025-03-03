«Если с кем-то дружим, то с тем, кто не был конкурентом»: Ирина Роднина о конфликте с Татьяной Тарасовой

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала о соперничестве с легендарным тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой. Около 30 лет звезды спорта недолюбливают друг друга, хотя на заре карьеры успешно сотрудничали.

По словам Родниной, после ухода от тренера Станислава Жука выбрала Тарасову, так как верила, что она сможет привести ее к успеху. Однако в итоге звезды не сработались. Сейчас Татьяна Анатольевна и Ирина Константиновна стараются не пересекаться на мероприятиях и всегда избегают друг друга.

«У нас нет отношений. Это нормально в спорте. Очень тяжело с кем-то дружить при такой работе и конкуренции. Если с кем-то и дружим, то с тем, кто не был конкурентом», — разоткровенничалась 75-летняя Роднина в программе «Однажды» на НТВ.

Фигуристка выразила уверенность, что Тарасова настрадалась, когда тренировала ее пару с Александром Зайцевым. При этом она также упрекнула тренера в том, что та уделяла им мало внимания.

«Она с нами не творила», — заключила Роднина.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась о чемпионате Европы по фигурному катанию без России. Она негативно оценила уровень женского турнира.