Экс-жена Александра Кокорина пыталась помочь Федору Смолову после драки в кафе

Бывшая жена Александра Кокорина пыталась помочь Федору Смолову после драки в кафе. Об этом сообщает Матч ТВ.

Дарья Валитова рассказала, что через своего отца помогла нападающему Федору Смолову организовать встречу с участником конфликта в кафе. По словам Дарьи, один из потерпевших — друг ее отца. Пострадавший согласился на встречу со спортсменом, однако им не удалось договориться.

«Я попросила отца помочь в урегулировании конфликта, потому что Федор — мой друг. Отец организовал им встречу, они поговорили. Договоренности не произошло (по какой причине — лучше уточнить у участников). После этого никакого контакта у моего отца и Федора не было. Мне больно и неприятно, что после стольких лет дружбы и искренних побуждений помочь своему другу все вот так происходит», — рассказала бывшая жена Кокорина.

По словам Дарьи, ей неприятно, что пиарщики Смолова упоминают фамилию Кокорина. Валитова считает такой поступок «некрасивым».

Несмотря на обиду, Дарья вновь попыталась выйти на связь с Федором, но тот не взял трубку. Затем футболист прислал сообщение: «Это не я, это мои адвокаты».

Ранее сообщалось, что футболисту Федору Смолову может грозить до 8 лет колонии за драку в кафе. Подробности читайте в этой новости.