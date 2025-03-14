Дмитрий Соловьев сравнил свадьбу с Диной Авериной с ремонтом в квартире. Об этом стало известно в эфире шоу «Каток».

В новом интервью фигурист вспомнил, как зарождались его отношения с гимнасткой на «Ледниковом периоде». По словам спортсмена, их сблизила подготовка номеров. Дмитрий признался, что даже не приглашал Дину на свидание ради признания в чувствах. От влюбленности спортсмен вел себя «как дурак», но Аверина принимала его таким, какой он есть.

«Теряет голову, становится как дурак. Но при этом ты нравишься таким, какой ты есть. Можешь шутить дурацкими шутками, а потом думать, что сказал? А человек от этого получает удовольствие, он растворяется в тебе», — признался фигурист.

Теперь пара готовится к свадьбе. По словам Дмитрия, подготовка идет полным ходом, но дается она тяжело. Спортсмен сравнил торжество с ремонтом в квартире.

«Это вообще отдельная история – мне кажется, это как сделать ремонт в квартире. Все меняется, но очень тяжело. Хочется сделать так, чтобы было красиво, чтобы мы получили от этого удовольствие эстетическое, внутреннее», — признался он.

Ранее 26-летняя гимнастка Дина Аверина устроила фотосессию с женихом в платье невесты. Подробности читайте в этой новости.