«Дело в том, что у меня трое детей»: Максим Траньков приостановил тренерскую деятельность

42-летний олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков уволился с работы тренером. Он объяснил, что с тремя детьми невозможно совмещать такую деятельность.

Об этом спортсмен сообщил в интервью Sport24.

«Я вообще сейчас, честно сказать, не тренирую. Я уволился с этой работы, немного консультирую, помогаю парам молодым», - сообщил Траньков.

Спортсмен сотрудничал со штабом Этери Тутберидзе и продолжает приезжать на каток к ней, чтобы дать советы юниорам. Однако Траньков заезжает «буквально на час».

Фигурист выбрал в качестве деятельности журналистику и медиа вместо тренерской работы.

«Дело в том, что у меня трое детей, и проводить все время на катке просто нет возможности, хочется их видеть, ими заниматься», - сообщил Траньков.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что фигурное катание превратилось в шоу-бизнес. Она объяснила, что этому способствовало в том числе шоу «Ледниковый период». По мнению депутата Госдумы, фигурное катание свелось к женскому одиночному катанию, которое в свою очередь преимущественно стало юношеским и детским.