«Дело в том, что у меня трое детей»: Максим Траньков приостановил тренерскую деятельность
© Starface.ru
42-летний олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков уволился с работы тренером. Он объяснил, что с тремя детьми невозможно совмещать такую деятельность.
Об этом спортсмен сообщил в интервью Sport24.
«Я вообще сейчас, честно сказать, не тренирую. Я уволился с этой работы, немного консультирую, помогаю парам молодым», - сообщил Траньков.
Спортсмен сотрудничал со штабом Этери Тутберидзе и продолжает приезжать на каток к ней, чтобы дать советы юниорам. Однако Траньков заезжает «буквально на час».
Фигурист выбрал в качестве деятельности журналистику и медиа вместо тренерской работы.
«Дело в том, что у меня трое детей, и проводить все время на катке просто нет возможности, хочется их видеть, ими заниматься», - сообщил Траньков.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что фигурное катание превратилось в шоу-бизнес. Она объяснила, что этому способствовало в том числе шоу «Ледниковый период». По мнению депутата Госдумы, фигурное катание свелось к женскому одиночному катанию, которое в свою очередь преимущественно стало юношеским и детским.