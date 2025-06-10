Бойцу Александру Емельяненко может потребоваться новая операция на позвоночнике

Российский боец Александр Емельяненко сообщил о новых проблемах со здоровьем. После недавней операции на позвоночнике у 43-летнего спортсмена начались осложнения в поясничном отделе. Ему может потребоваться повторное хирургическое вмешательство. Об этом он сообщил ТАСС.

В настоящее время Емельяненко передвигается с костылем. Он испытывает острые боли, аналогичные тем, что были перед первой операцией. Мужчина планирует обследование в московской клинике.

«Восстановление идет потихоньку. Буквально совсем недавно у меня "стрельнуло" в пояснице то же самое, что было в шее. И опять начались последствия, хожу с костылем. Нужно ехать в Москву на обследование к специалистам. А так все нормально, хожу и радуюсь жизни», – поделился спортсмен.

Ранее Емельяненко уже перенес операцию на позвоночнике после серьезного осложнения, приведшего к временному отказу ног. После реабилитации боец находился в Ингушетии, где продолжал восстановление.

Напомним, что на счету спортсмена 29 побед, девять поражений и одна ничья.

Ранее мы писали о том, что младший брат Федора Емельяненко занялся шитьем в колонии под Белгородом.