Боец Иван Емельяненко попросил освободить его по УДО. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

В Алексеевский районный суд Белгородской области поступило прошение об условно-досрочном освобождении от бойца ММА Ивана Емельяненко. Ходатайство будет рассмотрено 10 сентября.

Напомним, младший брат бойца Федора Емельяненко попал в колонию после драки с жителем Старого Оскола, который оскорбил его. Потерпевший получил переломы костей носа и челюсти. В итоге спортсмена приговорили к 1,5 годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Как отмечают журналисты, Иван Емельяненко провел в заключении половину срока.

Это не первые проблемы с законом у семьи Емельяненко — в 2016 году Александр Емельяненко вышел на свободу после обвинений в изнасиловании женщины, которая убиралась у него дома.

