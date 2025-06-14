Считает ее самозванкой, которая убила семью: экс-чемпиона UFC арестовали за приближение к матери

Бывший чемпион UFC Би-Джей Пенн оказался в полиции. Его арестовали в четвертый раз за три недели, передает РИА Новости со ссылкой на гавайских правоохранителей.

Первые два раза экс-чемпиона UFC арестовывали по обвинению в жестоком обращении с домочадцами. Тогда же мать Пенна добилась через суд, чтобы сын не мог к ней приближаться.

Спортсмен, в свою очередь, утверждал, что некие посторонние люди выдают себя за членов его семьи и пытаются украсть накопления. Мать он считает самозванкой, которая убила его близких и присвоила себе чужую личность.

В третий раз бойца арестовали за неявку в суд на заседание. Би-Джей Пенн тогда заявил, что болен ковидом. В четвертый раз спортсмен попал в полицию из-за того, что нарушил ранее установленный запрет на приближение к матери.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о новых проблемах со здоровьем. Ему вновь требуется операция.