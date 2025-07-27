Артем Дзюба обновил рекорд российского футбола, забив 241-й мяч в карьере. Подробности приводит Газета.Ru.

Футболист поставил новый собственный рекорд по количеству забитых мячей в национальных чемпионатах и за сборную России. Это случилось на матче во время второго тура Российской премьер-лиги против «Сочи», когда «Акрон» одержал победу со счетом 4:0.

Дзюбе удалось забить 241-й гол за всю свою спортивную карьеру. Ближайшим преследователем в рейтинге бомбардиров является Александр Кержаков. Он завершил профессиональную карьеру с активом в 234 забитых мяча.

До матча Дзюба заявил, что его клуб способен побороться за чемпионство в новом сезоне, поэтому их стоит опасаться.

Ранее мы писали о том, что судебные приставы разыскивают футболиста Артема Дзюбу из-за неоплаченного штрафа.

Также сообщалось, что 39-летнему Александру Овечкину подарили машину в честь рекорда в НХЛ.