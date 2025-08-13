Александра Трусова продала олимпийские коньки за 330 тысяч рублей

Фигуристка Александра Трусова продала олимпийские коньки – в них спортсменка завоевала серебряную медаль на Играх в Пекине. Ботинки ушли за 330 тыс. рублей.

Об этом сообщает аукционная площадка, на которой состоялась продажа.

На сайте говорится, что коньки Трусовой принадлежат бренду Edea Piano Shock Absorbing, имеют лезвия Matrix Freestyle 9 ¼.

«Сохранили следы использования. На каждом ботинке нанесён автограф», - сказано в описании.

Аукцион стартовал 6 августа. В итоге коньки достались пользователю по имени Денис. Первоначальная цена коньков – 30 тыс. рублей. Но желающих оказалось так много, что стоимость выросла в 10 раз.

Олимпийский свитер Трусовой продали на аукционе за 10 тысяч. Он был частью официальной экипировки на Олимпиаде в Пекине. Джерси фигуристки с Кубка Первого канала ушло за 14 тыс.

Известно, что ранее Трусова продала свои первые коньки. Их приобрели за 102,5 тыс.

6 августа Трусова впервые стала мамой. Вместе с мужем Макаром Игнатовым фигуристка назвала первенца Михаилом.