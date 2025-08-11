Александра Трусова и Макар Игнатов раскрыли имя новорожденного сына

Александра Трусова и Макар Игнатов назвали сына Михаилом. Об этом стало известно из соцсетей.

Фигуристка Александра Трусова, родившая первенца 6 августа, раскрыла имя сына. Она опубликовала в своем канале видео с супругом, который держит ребенка на руках. Рядом с ним красуется золотой шар, на котором написано «Михаил. 06.08.2025, 3450 гр, 52 см».

«Мы тебя очень ждали», — подписала ролик фигуристка.

На кадрах видно, что у Трусовой еще есть послеродовой живот. Ранее фигуристка признавалась, что не хочет долго сидеть в декрете и намерена вернуться на лед спустя несколько месяцев после родов.

Напомним, Александра Трусова рожала в частном столичном роддоме — фигуристка находилась в индивидуальной палате.

