Александр Овечкин приехал в Совфед и подарил Матвиенко футболку с автографом. Об этом сообщает Telegram-канал Совета Федерации.

Хоккеист Александр Овечкин, который несколько дней назад вернулся в Россию вместе с женой, сегодня заглянул в Совфед. На кадрах, опубликованных официальным каналом, видно, как хоккеист дарит председателю органа Валентине Матвиенко спортивную футболку со своим автографом.

«Такой опыт, такая слава. Представляете, какой вы символ для молодых ребят, которые хоккеем занимаются. Надо возвращать славу нашего хоккея!» — заявила Матвиенко.

Напомним, Александр Овечкин 6 апреля 2025 года стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив в своей 1487-й игре 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки.

Ранее мы писали о том, что старший сын хоккеиста Александра Овечкина Сергей хочет стать вратарем.