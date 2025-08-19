Александр Овечкин и Анастасия Шубская отметили 7-летие сына в стиле Minecraft
© MJT/AdMedia/Sipa USA/East News
Хоккеист Александр Овечкин и Анастасия Шубская отпраздновали день рождения сына в Москве. Торжество было в стиле игры Minecraft. По всей видимости, именинник ее очень любит.
Кадры с детской вечеринки опубликовали в социальных сетях. Звездные родители подготовили большую фотозону с шарами и различными элементами из игры. Поздравить Сергея пришли близкие родственники и друзья. Также на торжестве были замечены певица Пелагея с дочерью и хоккеист Евгений Малкин.
Изюминкой праздника стал торт, выполненный из кубов, как в игре Minecraft. Его выкатили прямо к имениннику, чтобы он задул свечи, после чего все стали кричать: «С днем рождения!»
К слову, Анастасия и Александр очень любят радовать своих детей необычными праздниками. В мае этого года они организовали вечеринку по случаю первого юбилея младшего сына Ильи. Она тоже прошла в Москве и была сделана в хоккейном стиле.
Напомним, что спортсмен с семьей сейчас живет в США, так как у него есть контракт с иностранным хоккейным клубом. Однако после его завершения Овечкин планирует окончательно вернуться в Россию.
Ранее стало известно, что ФНС заблокировала счета Александра Овечкина.