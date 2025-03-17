52-летняя Маргарита Дробязко рассказала о непредвиденной ситуации во время родов

Маргарита Дробязко рассказала о непредвиденной ситуации во время родов. Спортсменка поделилась откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

Маргарита стала мамой в 52 года. Фигуристка продолжала выходить на лед до пятого месяца беременности, а вернулась к работе уже через 8 дней после родов.

«Великолепно, 49 шоу откатали вместе с Николиной! Знаете, там же такое с гормонами происходит, я была как удав. Вот кто волновался», — рассказала знаменитость.

По словам Дробязко, врачи спокойно отреагировали на ее поздние роды. При этом, когда фигуристка оказалась в операционной, произошла непредвиденная ситуация — не сработал наркоз.

«Было плановое кесарево, меня не взял первый наркоз. Мне сделали первый наркоз, говорят, ноги потяжелели, ничего не чувствуешь? Я говорю, могу встать и побежать. Не взялся спинальный, еще эпидуральный. Врачи не могли объяснить, сказали, что у них не было такого случая», — резюмировала звездная мама.

Ранее Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас вышли на лед с 2-месячной дочкой Николиной. Подробности читайте в этой новости.