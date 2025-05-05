43-летний боец Александр Емельяненко постепенно начал ходить после операции

43-летний боец MMA Александр Емельяненко перенес операцию на позвоночнике и начал постепенно ходить. О состоянии спортсмена сообщил его представитель.

«Александр по чуть-чуть начал ходить. Все неплохо», - рассказал источник ТАСС.

Операция прошла в марте, после нее Емельяненко передвигался в инвалидной коляске и не мог ходить. Он прошел курс восстановления в Москве, дальнейшая реабилитация организована в Ингушетии.

Емельяненко имеет 29 побед и 9 поражений в MMA, лишь один его поединок закончился ничьей.

В начале марта боец сообщил, что у него разошлись межпозвонковые диски и возникла грыжа, она передавила спинной мозг. Из-за этого у спортсмена отнялись ноги. Емельяненко предупреждал, что на реабилитацию после операции уйдет 10 месяцев.