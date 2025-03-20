Самая титулованная спортсменка в истории Зимбабве: кто такая Кирсти Ковентри — новый президент МОК

20 марта Международный олимпийский комитет (МОК) избрал нового президента. На пост назначена 41-летняя зимбабвийка, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.

В благодарственной речи она заявила, что это «невероятная честь и ответственность». Ковентри пообещала работать так, чтобы ею гордились, пишет mk.ru.

Кирсти – самая титулованная спортсменка в истории Зимбабве. Она принесла африканской стране все олимпийские медали, кроме одной. 5 раз признавалась лучшей пловчихой Африки.

С 2018 года занимает пост министра по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха.

В 2013 году Кирсти вышла замуж за своего менеджера. В 2019 году родила ребенка. Кирсти не только стала первой женщиной на посту президента МОК. Она – первая африканка в этой должности.

Ковентри – 10-й президент МОК. Из девяти предшественников только один был не из Европы.

Кирсти выступала за снятие запрета на участие россиян в соревнованиях, который ввели в 2022 году. Она также поддержала допуск российских спортсменов к ОИ-2024 в нейтральном статусе.

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