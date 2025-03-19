«Полгода играла, полгода залечивала травмы»: теннисистка Пивоварова рассказала, как ушла из спорта и стала мамой

Теннис — очень дорогой вид спорта. И речь здесь не только о деньгах, но и о здоровье, которым спортсмены расплачиваются за успех на корте. Семикратная чемпионка России и экс-вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова в полной мере ощутила это на себе. Спортсменка ломала кисть на соревнованиях в Хорватии, рвала пресс на «Ролан Гарросе» во Франции, а из-за травмы плеча в Англии она и вовсе завершила карьеру. Однако, несмотря на выгорание, Анастасия нашла свое второе счастье и стала матерью. Обо всем этом звезда российских и зарубежных кортов рассказала в интервью сайту «Страсти». Также Пивоварова, которую называют одной из самых привлекательных теннисисток страны, раскрыла свой секрет красоты и поделилась тем, как ей удается совмещать карьеру и личную жизнь.

Про теннис

— С чего начался ваш путь в теннисе?

В теннис я начала играть в шесть лет после того, как мы вернулись с юга Франции, где отдыхали с семьей. Там я попробовала свои силы в пляжном формате и даже выиграла турнир. Это был такой пробный вариант. Но мама увидела во мне способности и по возвращении домой отвела меня в детско-юношескую спортивную школу «Лужники» к сестрам Гранатуровым. Я прошла отбор, и меня отправили в младшую группу. Буквально за год перевели уже в старшую, потому что я показывала большой прогресс.

— Вы были вторым номером среди юниоров в мире. Какие перспективы открывало это положение?

И потом топ-5 в Европе, и в мире до 18 лет. Это открывало возможности для спонсоров, и я была привлекательна для того, чтобы со мной сотрудничали: предлагали возможности по тренировочному процессу, оплачивали мои тренировки и создавали хорошие условия для подготовки. И как раз в этот период, когда играла по юниорам, я подписала контракт со спортивно-менеджерским агентством IMG, где у меня был один агент с Марией Шараповой. Это дало мне возможность тренироваться в Америке, в академиях IMG. Также мне предоставляли Wildcard (особое приглашение на соревнование — прим. ред.) для участия в турнирах-миллионниках и WTA турах, на которые я не попадала по своему рейтингу.

— Как вы тренировались на протяжении всего пути? Насколько изматывающей была подготовка?

Тренировочный процесс был, конечно, тяжелый, и он планомерно набирал обороты. По детям я не тренировалась так много, я ходила на группы. Потом постепенно добавляли индивидуальные занятия, и таким образом объемы нарастали. Но когда ты играешь по юниорам, начиная примерно с 13−14 лет, объемы становятся очень большими.

У тебя две теннисные тренировки в день по полтора-два часа и плюс физическая подготовка. Поэтому тренироваться, конечно, было непросто, и я привыкла с детства пахать. Что касается дальнейшей моей подготовки, было еще сложнее, потому что после юниорского тура я начала играть по женщинам, и у меня пошли травмы. У меня было порядка одиннадцати травм.

Я буквально полгода играла, полгода залечивала травмы. Здесь нагрузка становится еще больше. Помимо того, что ты должен делать как обычный теннисист, чтобы держаться на уровне, ты еще должен компенсировать перерыв, который появляется из-за травмы. То есть, если ты полгода не играешь, то тебе нужно наверстывать. Необходимо делать реабилитационные упражнения, чтобы восстанавливать мышечный корсет. Объемы работы получаются еще больше, чем у тех теннисистов, которые играют в туре.

— Оставалось ли у вас время на подростковые развлечения, или вы были погружены в спорт с головой?

Что касается развлечений, если честно, то мне никогда не нравились детские: поиграть во дворе, в песочнице, в компьютерные игры. У меня был компьютер, но на нем было несколько игр — GTA и Harry Potter, за которыми я проводила время, но без фанатизма. Я могла провести вечер с друзьями. Ко мне приходили те, кто жил недалеко, и мы просто играли. Мне очень нравилась теннисная атмосфера, теннисное окружение, потому что до тренировок и после у нас всегда были игры. Мы играли в прятки, в догонялки и другие активности, поэтому нам всегда было весело, я не чувствовала, что у меня кто-то когда-либо отобрал детство. Кроме того, наши поездки, сборы — они были максимально веселые, интересные. Когда мы ездили в Турцию на сборы, я помню каждый такой выезд, и нисколько не жалею о том, что у меня было больше тенниса и теннисной жизни, чем у обычного ребенка и подростка.

Если это подростковый период, то ты учишься в школе или в университете. Ты делаешь домашнее задание, и это отвлекает, переключает с теннисных мыслей. Ты не думаешь о том, как тебе играть справа, почему ты проиграл и так далее. Мы ходили в кино, в боулинг, были обычные подростковые развлечения. Единственное, чего не было, наверное, это каких-то таких ночных тусовок в клубах, в барах. Вот развлечения на уровне тусовок были минимальны, наверное, несколько раз в год. Все остальное присутствовало в таких же объемах, как и у обычного подростка.

Что касается уже взрослого возраста, то я восстанавливалась максимально профессионально. Ходила на массажи, если что-то болело. Если ничего не беспокоило, то мне делали восстанавливающий массаж. Еще помогали восстановиться ледяные ванны, спортивные кремы, витамины и протеин после тренировок.