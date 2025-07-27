Фигуристка Алена Косторная вышла на лед на последних сроках беременности
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Алена Косторная вышла на лед на последних сроках беременности.
21-летняя фигуристка ждет ребенка от возлюбленного Георгия Куницы. Она показала, как протекает ее беременность.
Алена шокировала своих подписчиков новым видео, которое она опубликовала в личном блоге. На нем она тренируется на льду: она не просто стоит на коньках, а выполняет некоторые не самые легкие фигурные элементы.
Сейчас Косторная находится уже на поздних сроках беременности. Однако, по словам спортсменки, она очень скучает по тренировкам на льду.
«Про лед не забываю», — пишет Алена.
Поклонники поддержали девушку и восхитились ее трудолюбием: «Ты как всегда шикарна!»; «Не забывай! Потому тебя и ждем»; «Всю жизнь на льду, скучает Аленка, тянет на лед»; «Да, очень ждем на льду после рождения малыша! И не просто в шоу, а на соревнованиях!».
Напомним, что Алена Косторная и Георгий Куница о пополнии в семье весной этого года.
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