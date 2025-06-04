19-летняя фигуристка Камила Валиева показала фигуру на отдыхе после похудения

Фигуристка Камила Валиева похвасталась постройневшей фигурой. 19-летняя спортсменка в этом году резко похудела и теперь наслаждается результатами своих усилий.

В личном блоге Валиева опубликовала фото с отдыха. Она позировала в облегающем платье с вырезом на боку. В комментариях поклонники восхитились красотой Камилы и ее фигурой.

«Невероятная», «Богиня», «Вот это фигура», «Какая роскошная», «Как можно быть такой красивой?» - пишут пользователи Сети.