Удалила через минуту: Камила Валиева случайно сделала неожиданное признание

Российская фигуристка Камила Валиева случайно опубликовала неожиданное признание, которое сразу же удалила. 18-летняя спортсменка пожаловалась, что не нравится себе на фотографии, сделанной во время премьеры шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».

«Я себе на этом фото не нравлюсь, в следующий раз хоть спрашивай перед тем, как выложить», - написала Валиева в своем Telegram-канале.

Вероятно, фигуристка хотела отправить личное сообщение, но случайно сделала публичное заявление. Пост продержался в ленте менее минуты, после чего исчез, сообщает Sport24.

На раскритикованном снимке Камила запечатлена вместе с семьей на ледовом шоу в образе Крысиной королевы. При этом фотография осталась в Telegram-канале спортсменки.

Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. После разразившегося скандала также были перераспределены медали командного турнира Олимпиады: теперь у россиян вместо золотой медали — бронзовая.

Ранее стало известно, что Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил.