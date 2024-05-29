Существует специальная стратегия: как решить квартирный вопрос с помощью материнского капитала

Согласно статистике, 20,7% семей не находят применения материнскому капиталу, тогда как его можно было бы реализовать на покупку недвижимости детям фактически за счет государства. Но для того чтобы это сделать, нужно знать, как грамотно воспользоваться таким инструментом. О стратегии его использования сайту «Страсти» рассказала серийный предприниматель, основатель агентства недвижимости Barno Estate Барно Турсунова.

В начале при покупке квартиры с помощью маткапитала, по словам эксперта, важно учитывать три нюанса: нахождение жилья на территории России, предоставлении доли детям и невозможность рефинансирования.

После ознакомления со всеми перечисленные нюансами, можно выбрать подходящий вариант ипотеки. Сейчас существуют меры поддержки от государства, которые позволяют снизить ставку у застройщика. Это льготное субсидирование непосредственно от девелопера, за которое он сам уплачивает комиссию банку. Такую льготу можно использовать на весь срок или на первые годы уплаты кредита. Используя субсидирование, можно снизить ставку и в дальнейшем выйти на полную окупаемость ипотечных платежей за счет сдачи квартиры в аренду.