Существует специальная стратегия: как решить квартирный вопрос с помощью материнского капитала
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Согласно статистике, 20,7% семей не находят применения материнскому капиталу, тогда как его можно было бы реализовать на покупку недвижимости детям фактически за счет государства. Но для того чтобы это сделать, нужно знать, как грамотно воспользоваться таким инструментом. О стратегии его использования сайту «Страсти» рассказала серийный предприниматель, основатель агентства недвижимости Barno Estate Барно Турсунова.
В начале при покупке квартиры с помощью маткапитала, по словам эксперта, важно учитывать три нюанса: нахождение жилья на территории России, предоставлении доли детям и невозможность рефинансирования.
После ознакомления со всеми перечисленные нюансами, можно выбрать подходящий вариант ипотеки. Сейчас существуют меры поддержки от государства, которые позволяют снизить ставку у застройщика. Это льготное субсидирование непосредственно от девелопера, за которое он сам уплачивает комиссию банку. Такую льготу можно использовать на весь срок или на первые годы уплаты кредита. Используя субсидирование, можно снизить ставку и в дальнейшем выйти на полную окупаемость ипотечных платежей за счет сдачи квартиры в аренду.
Например, стоимость квартиры — 5,8 млн рублей. Первоначальный взнос: маткапитал и 500 тысяч рублей. Ежемесячный платеж по ипотеке составит 30 тысяч рублей. А средняя арендная плата за такую квартиру на ЦИАНе — 30-32 тысяч рублей в месяц. Таким образом, ежемесячный платеж будет погашаться за счет аренды, а вы к тому же сможете получать небольшой стабильный пассивный доход.
Барно Турсунова
серийный предприниматель, основатель агентства недвижимости Barno Estate
Законодательство и государственное регулирование
Однако важно учитывать некоторые ограничения такой стратегии, заявила Барно. Например, в России с дохода от аренды — даже небольшого — нужно платить налог. Кроме того, иногда банки требуют дополнительного согласования вывода недвижимости на рынок аренды жилья. Некоторые кредиторы даже могут запрещать сдавать квартиру. Однако этот вопрос решаем — все условия прописываются в договоре, поэтому если вы увидели подобный пункт, то можно просто подобрать другой банк.
Итак, чтобы устранить все риски и максимально выгодно приобрести квартиру, по словам эксперта, необходимо проверить договор ипотеки и его требования, получить разрешение от банка на сдачу жилья в аренду, заключить договор со съемщиком и заплатить налоги, установленные законодательством. Выполнив все эти условия, вы точно не столкнетесь с проблемами.
Практическое применение
Когда вы определились с ипотечной стратегией, подразумевающей применение материнского капитала, можно приступать к подбору недвижимости. Выгоднее всего приобретать ее уже готовой, чтобы избежать уплаты ежемесячных ипотечных платежей до выдачи ключей. Несмотря на то, что готовые квартиры дороже, чем на этапе котлована, у некоторых застройщиков есть привлекательные скидочные программы. За счет этого они дают возможность подобрать наиболее подходящий для вас вариант. Если же вы затрудняетесь в выборе застройщика и недвижимости, которая впоследствии будет приносить доход, то оптимальным вариантом станет консультация со специалистом из агентства недвижимости.
Как же правильно оформить ипотечную сделку с материнским капиталом в качестве части первоначального взноса? Главное правило — нужно внести не менее 10% от суммы кредита собственными средствами, а потом уже плюсовать маткапитал. Далее необходимо подготовить все необходимые документы: кроме основных, вам понадобятся сам сертификат и выписка об остатке средств на материнском счете из Пенсионного фонда с указанием суммы остатка. Здесь важно иметь в виду, что выписка из ПФР действительна только 30 дней, поэтому нужно подготовить все документы заранее. После одобрения заявления ПФ переведет средства материнского капитала непосредственно в банк.
Барно Турсунова
серийный предприниматель, основатель агентства недвижимости Barno Estate
Использование маткапитала позволит заблаговременно решить квартирный вопрос вашего ребенка при минимальных вложениях, заявила Турсуновой. По достижению совершеннолетия он получает возможность не тратить годы на сбор средств для первоначального взноса после окончания университета, а зарабатывать себе на жизнь. Тем более, что у многих к этому времени появляется семья, которую тоже нужно обеспечивать. И даже если квартира будет в Подмосковье, впоследствии ее можно будет обменять на квартиру в Москве, потому что она будет уже полностью готова и выкуплена у банка — и это уже весомый первый капитал, который значительно упрощает жизнь.
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