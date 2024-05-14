Закрепляет имущество, нажитое до союза: юрист рассказала, чем полезен брачный договор

Нередко до вступления в брак за будущими супругами числится свое имущество. В случае развода оно не поддается дележке, если, конечно, не было улучшено за счет общих средств. Брачный договор в связи с этим поможет закрепить за каждым из супругов его личную долю, заявила юрист и общественный деятель Ксения Корсукова в беседе с сайтом «Страсти».

Далеко не всех может устраивать, что после развода имущество, нажитое в браке, делится пополам. Тем более если какие-то личные активы стали позиционироваться как совместное имущество из-за трат супругов на его улучшение. Брачный договор, по словам юриста, помогает исключить этот момент, что впоследствии позволит не испортить отношения в паре.