Старшая дочь и внучка пошли по стопам актрисы: что известно о семье Веры Глаголевой

По стопам Веры Глаголевой пошла только старшая дочь Анна. С детства она профессионально занималась балетом, танцевала в Большом театре, а после завершения карьеры связала свою жизнь с актерством. Сейчас она участвует сразу в нескольких постановках в Театре — Сцена «Мельников». В феврале она сыграет в спектакле «Нездешний сад», а в марте – в драме «Коварство и любовь». Цены на спектакли с дочерью Глаголевой начинаются от 200 рублей.

18-летняя дочь Анны Нахапетовой Полина Симачева также решила стать актрисой и с детства снимается в кино. Она дебютировала в 2014 году в фильме «Две женщины». Несмотря на юный возраст, в фильмографии Полины уже 12 проектов. В 2024 году она окончила Нью-Йоркскую академия кино.

Средняя дочь Глаголевой Мария Нахапетова ведет непубличный образ жизни. По данным из открытых источников, она окончила школу визуальных эффектов Gnomon в Голливуде и получила диплом в области дизайна, анимации и компьютерной графики. Она редко появляется в соцсетях и не рассказывает о своей личной жизни. Чаще всего публикует фотографии двух сыновей.

Наибольшую известность в России приобрела младшая дочь актрисы, модель Анастасия Щубская. В августе 2016 года она вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина и в настоящее время проживает с семьей в США. Пара воспитывает двоих сыновей. Анастасия ведет свой блог и занимается семейными делами.

Напомним, Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года в Германии. Она боролась с раком желудка. Актриса похоронена в Москве.

Ранее сообщалось, что бывший муж Веры Глаголевой Родион Нахапетов прилетел из США в Москву. Около 35 лет назад он эмигрировал, оставив в России жену и детей.