Бывший муж Веры Глаголевой, бросивший ее с детьми ради новой любви, вернулся из США в Россию

Бывший муж актрисы Веры Глаголевой Родион Нахапетов прилетел из США в Москву. Напомним, что около 35 лет назад он эмигрировал, оставив в России жену и детей.

Несмотря на то, что Нахапетов бросил Глаголеву ради новой любви, его дочь от актрисы Анна продолжает поддерживать с ним связь. В июле этого года она вышла замуж и пригласила отца на церемонию, но он смог приехать только спустя некоторое время.

В личном блоге Анна опубликовала фото с Нахапетовым, сообщив, что он прилетел в Москву ради встречи с ней. Надолго ли мужчина задержится в России, она уточнять не стала.

«Папа в Москве! Ура», - рассказала Анна.

На фото Родион Нахапетов выглядел счастливым. Он улыбался, стоя рядом с дочерью в яркой голубой рубашке.

К слову, Анна не рассказывает поклонникам о том, как прошла ее свадьба. В Сети она даже практически не показывает своего мужа Никиту и предпочитает скрывать подробности личной жизни.

Ранее дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская пригласила отца и сестер на день рождения сына.