Единственный сын умершего режиссера Александра Митты может унаследовать всю недвижимость отца

Единственным наследником скончавшегося режиссера Александра Митты стал его единственный сын Евгений. Какое имущество кинодеятеля может ему достаться, выяснил aif.ru.

Ранее в интервью различным изданиям Александр Митта рассказывал, что первая собственная квартира в доме на улице Удальцова в Москве появилась у него в 35 лет. Сейчас стоимость квадратного метра там может составлять 450 тысяч рублей, а трехкомнатная квартира обойдется примерно в 25-30 млн рублей.

Кроме того, у известного режиссера есть квартира-студия на Малой Грузинской улице, в знаменитом доме, где живут художники. Получить ее артисту помог его друг Владимир Высоцкий. Сейчас цена за «квадрат» там стартует от 550 тыс. рублей. Однокомнатная квартира площадью около 50 кв. м стоит порядка 30 млн рублей, выяснило издание.

Также Александр Наумович однажды упомянул, что у него есть загородный дом. Кроме недвижимого имущество в наследство Митты могут войти авторские права на его произведения и основанная им в 2006 году киношкола, которая продолжит работу и после его смерти.

Кроме сына Евгения, у Александра Митты также есть двое внуков. Отмечается, что наследственное дело может быть открыто для родственников режиссера не ранее, чем через 6 месяцев после его кончины.

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